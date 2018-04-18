В Тундао-Дунском автономном уезде прошел фестиваль песен народности дун 

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — В поселке Ятуньбао Тундао-Дунского автономного уезда провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел фестиваль песен народности дун, на который собрались тысячи людей со всего Китая. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйгэ
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — В поселке Ятуньбао Тундао-Дунского автономного уезда провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел фестиваль песен народности дун, на который собрались тысячи людей со всего Китая. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйгэ
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — В поселке Ятуньбао Тундао-Дунского автономного уезда провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел фестиваль песен народности дун, на который собрались тысячи людей со всего Китая. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйгэ
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — В поселке Ятуньбао Тундао-Дунского автономного уезда провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел фестиваль песен народности дун, на который собрались тысячи людей со всего Китая. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйгэ
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — В поселке Ятуньбао Тундао-Дунского автономного уезда провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел фестиваль песен народности дун, на который собрались тысячи людей со всего Китая. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйгэ
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — В поселке Ятуньбао Тундао-Дунского автономного уезда провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел фестиваль песен народности дун, на который собрались тысячи людей со всего Китая. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйгэ
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — В поселке Ятуньбао Тундао-Дунского автономного уезда провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел фестиваль песен народности дун, на который собрались тысячи людей со всего Китая. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйгэ
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — В поселке Ятуньбао Тундао-Дунского автономного уезда провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел фестиваль песен народности дун, на который собрались тысячи людей со всего Китая. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйгэ