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Цветущий парк Чжуншань в Циндао
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Цветущий парк Чжуншань в Циндао 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Циндао, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото цветущий парк Чжуншань в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Циндао, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото цветущий парк Чжуншань в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Циндао, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото цветущий парк Чжуншань в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Циндао, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото цветущий парк Чжуншань в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Циндао, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото цветущий парк Чжуншань в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
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