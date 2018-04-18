Цветущий парк Чжуншань в Циндао 

Циндао, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото цветущий парк Чжуншань в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Циндао, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото цветущий парк Чжуншань в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Циндао, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото цветущий парк Чжуншань в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Циндао, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото цветущий парк Чжуншань в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Циндао, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото цветущий парк Чжуншань в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа