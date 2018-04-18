Древний городок Минхэ в провинции Чжэцзян 

Цыси, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — древний городок Минхэ в городском уезде Цыси /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. История Минхэ насчитывает более 1200 лет. Фотографии Синьхуа/Яо Кэбинь
Цыси, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — древний городок Минхэ в городском уезде Цыси /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. История Минхэ насчитывает более 1200 лет. Фотографии Синьхуа/Яо Кэбинь
Цыси, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — древний городок Минхэ в городском уезде Цыси /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. История Минхэ насчитывает более 1200 лет. Фотографии Синьхуа/Яо Кэбинь
Цыси, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — древний городок Минхэ в городском уезде Цыси /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. История Минхэ насчитывает более 1200 лет. Фотографии Синьхуа/Яо Кэбинь
Цыси, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — древний городок Минхэ в городском уезде Цыси /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. История Минхэ насчитывает более 1200 лет. Фотографии Синьхуа/Яо Кэбинь