Чайные плантации в провинции Хэнань 

Чжэнчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — чайные плантации в городском округе Синьян /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — чайные плантации в городском округе Синьян /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — чайные плантации в городском округе Синьян /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — чайные плантации в городском округе Синьян /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн