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В Китае отмечают традиционный праздник Саньюэсань
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В Китае отмечают традиционный праздник Саньюэсань 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
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