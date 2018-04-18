В Китае отмечают традиционный праздник Саньюэсань

Пекин, 17 апреля / Синьхуа / — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля 2018 года — 2-й день 3-го месяца по лунному календарю, и по всему Китаю проводятся различные мероприятия в преддверии традиционного праздника Саньюэсань, который отмечается многими национальными меньшинствами Китая 3-го числа 3-го месяца по лунному календарю. Фотографии Синьхуа