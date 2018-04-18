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Конкурс традиционного костюма народности буи в провинции Гуйчжоу
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Конкурс традиционного костюма народности буи в провинции Гуйчжоу 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Ванмо, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Ванмо /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс традиционного костюма народности буи. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Ванмо, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Ванмо /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс традиционного костюма народности буи. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Ванмо, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Ванмо /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс традиционного костюма народности буи. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Ванмо, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Ванмо /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс традиционного костюма народности буи. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Ванмо, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Ванмо /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс традиционного костюма народности буи. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Ванмо, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Ванмо /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс традиционного костюма народности буи. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
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