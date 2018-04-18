Делегация старших офицеров НОАК совершает визит в Японию

Токио, 17 апреля / Синьхуа / — Японский Фонд мира им. Сасакавы /SPF/ сегодня здесь провел прием для встречи находящейся в Японии с визитом делегации старших офицеров НОАК.

Нынешний визит является частью программы обмена двух стран в области обороны. После запуска данной программы в 2001 году около 130 офицеров сил самообороны Японии совершили визиты в Китай , и свыше 200 офицеров НОАК посетили Японию. Тем не менее, после февраля 2012 года обмены визитами между сторонами были прерваны.

В состав делегации старших офицеров НОАК входят 25 человек. Делегация прибыла в Японию 15 апреля. В ходе восьмидневного визита она посетит базы и военные вузы сил самообороны Японии, а также пообщается с представителями офицеров сил самообороны, местных деловых кругов и общественных организаций. —0—