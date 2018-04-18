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Делегация старших офицеров НОАК совершает визит в Японию
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Делегация старших офицеров НОАК совершает визит в Японию 

ИА Синьхуа 1 час назад
Токио, 17 апреля /Синьхуа/ — Японский Фонд мира им. Сасакавы /SPF/ сегодня здесь провел прием для встречи находящейся в Японии с визитом делегации старших офицеров НОАК.
Нынешний визит является частью программы обмена двух стран в области обороны. После запуска данной программы в 2001 году около 130 офицеров сил самообороны Японии совершили визиты в Китай, и свыше 200 офицеров НОАК посетили Японию. Тем не менее, после февраля 2012 года обмены визитами между сторонами были прерваны.
В состав делегации старших офицеров НОАК входят 25 человек. Делегация прибыла в Японию 15 апреля. В ходе восьмидневного визита она посетит базы и военные вузы сил самообороны Японии, а также пообщается с представителями офицеров сил самообороны, местных деловых кругов и общественных организаций. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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