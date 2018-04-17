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МИД считает важным обеспечить безопасность Северо-Восточной Азии
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МИД считает важным обеспечить безопасность Северо-Восточной Азии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. РФ считает важным обеспечить безопасность всех стран Северо-Восточной Азии, в том числе КНДР, и готова к плотной координации в интересах формирования прочного мира в регионе, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Андрей Кулик.
"Важнейшим условием плодотворного сотрудничества России и КНДР является стабильная военно-политическая обстановка на Корейском полуострове. В этой связи, приветствуем шаги руководства КНДР по налаживанию диалога и сотрудничества между Севером и Югом Кореи, включая проведение межкорейского саммита 27 апреля", — сказал Кулик, выступая на приеме в посольстве КНДР по случаю 106-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.
По его словам, «безопасность всех стран региона, включая Корейскую Народно-Демократическую Республику, была надежно обеспечена».
"Готовы к плотной координации наших усилий с КНДР и другими заинтересованными странами в интересах формирования в Северо-Восточной Азии системы прочного мира на основе принципа равной и неделимой безопасности для всех региональных государств", — добавил он.
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