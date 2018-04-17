МИД считает важным обеспечить безопасность Северо-Восточной Азии

"Важнейшим условием плодотворного сотрудничества России и КНДР является стабильная военно-политическая обстановка на Корейском полуострове. В этой связи, приветствуем шаги руководства КНДР по налаживанию диалога и сотрудничества между Севером и Югом Кореи , включая проведение межкорейского саммита 27 апреля", — сказал Кулик, выступая на приеме в посольстве КНДР по случаю 106-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена

По его словам, «безопасность всех стран региона, включая Корейскую Народно-Демократическую Республику, была надежно обеспечена».

"Готовы к плотной координации наших усилий с КНДР и другими заинтересованными странами в интересах формирования в Северо-Восточной Азии системы прочного мира на основе принципа равной и неделимой безопасности для всех региональных государств", — добавил он.