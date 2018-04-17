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МИД: Россия рассчитывает на улучшение взаимодействия с КНДР
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МИД: Россия рассчитывает на улучшение взаимодействия с КНДР 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва рассчитывает на улучшение взаимодействия с КНДР в реализации совместных проектов, в том числе трехсторонних с участием Южной Кореи. Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Андрей Кулик на приеме в Москве по случаю 106-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.
"Убеждены, что достигнутые договоренности будут способствовать улучшению эффективности российско-корейского взаимодействия в практических областях, в реализации совместных проектов, в том числе в трехстороннем формате с участием южнокорейских партнеров", — цитирует РИА Новости слова дипломата.
По словам Кулика, стремление Москвы развивать двусторонние связи с Пхеньяном остается неизменным. Так, по случаю 70-летия установления дипотношений состоятся визиты на высоком уровне.
Напомним, что 9-11 апреля в России с визитом находился министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. В Москве он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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