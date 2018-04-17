Китай и Япония проведут консультации по морским вопросам

КНР Хуа Чуньин. Пекин, 17 апреля / Синьхуа / — Девятый раунд китайско-японских консультаций на высоком уровне по морским делам пройдет в японском Сендае с 19 по 20 апреля. Об этом объявила во вторник официальный представитель МИД

В предстоящих переговорах, отметила дипломат на очередной пресс-конференции, примут участие представители министерств иностранных дел, обороны, ведомств правоприменения на море и морского управления двух стран.

Китайская сторона надеется на полноценный обмен мнениями с японской стороной по морским вопросам, представляющим взаимный интерес, и наращивание взаимопонимания и взаимодоверия, заявила Хуа Чуньин.