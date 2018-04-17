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Китай и Япония проведут консультации по морским вопросам
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Китай и Япония проведут консультации по морским вопросам 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — Девятый раунд китайско-японских консультаций на высоком уровне по морским делам пройдет в японском Сендае с 19 по 20 апреля. Об этом объявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
В предстоящих переговорах, отметила дипломат на очередной пресс-конференции, примут участие представители министерств иностранных дел, обороны, ведомств правоприменения на море и морского управления двух стран.
Китайская сторона надеется на полноценный обмен мнениями с японской стороной по морским вопросам, представляющим взаимный интерес, и наращивание взаимопонимания и взаимодоверия, заявила Хуа Чуньин.
Китайско-японские консультации на высоком уровне по морским делам были запущены в 2012 году. Последний раз встреча в данном формате состоялась в Шанхае в декабре. -0-
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