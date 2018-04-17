Солнце нации: в Китае отметили день рождения Ким Ир Сена 

С раннего утра к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ люди несли цветы. По случаю праздника в Пхеньяне открылась выставка цветов — специально выведенного вида орхидей, названных в честь основателя государства. На ней еще в прошлом году красовался макет ракеты, который в этом году был удален как «несоответствующий теме выставки в этом году».
Праздник Солнца — государственный праздник в Корейской Народно‑Демократической Республике. Он отмечается 15 апреля в честь дня рождения Ким Ир Сена, которого в Северной Корее называют «Солнцем нации».