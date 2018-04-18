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Китайский остров Хайнань станет для россиян безвизовым
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Китайский остров Хайнань станет для россиян безвизовым 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Туристы из России и еще 58 стран с 1 мая смогут без виз посещать остров Хайнань (Южный Китай). Новые условия будут распространяться и на индивидуальных путешественников, пишет РИА Новости. Хорошую новость сообщило управление по иммиграционным вопросам при Министерстве общественной безопасности КНР.
В ведомстве отметили, что такое решение принято «в рамках поддержки политики открытости».
Губернатор провинции Шэнь Сяомина рассказал, что Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров. В прошлом году Хайнань посетили 284 тысячи россиян. Есть как чартеры, так и регулярные рейсы. Но главное, что граждане РФ могут без пересадки добраться до известного курорта, который еще называют «китайскими Гавайами».
Из города Санья выполняются восемь прямых рейсов в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ.
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