Китайский остров Хайнань станет для россиян безвизовым

Туристы из России и еще 58 стран с 1 мая смогут без виз посещать остров Хайнань (Южный Китай). Новые условия будут распространяться и на индивидуальных путешественников, пишет РИА Новости . Хорошую новость сообщило управление по иммиграционным вопросам при Министерстве общественной безопасности КНР.

В ведомстве отметили, что такое решение принято «в рамках поддержки политики открытости».

Губернатор провинции Шэнь Сяомина рассказал, что Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров. В прошлом году Хайнань посетили 284 тысячи россиян. Есть как чартеры, так и регулярные рейсы. Но главное, что граждане РФ могут без пересадки добраться до известного курорта, который еще называют «китайскими Гавайами».