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«Аэрофлот» второй раз стал самой любимой иностранной авиакомпанией Китая
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«Аэрофлот» второй раз стал самой любимой иностранной авиакомпанией Китая 

Rambler News Service 48 минут назад
«Аэрофлот» второй раз подряд признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае. Это звание было присвоено «Аэрофлоту» на церемонии награждения премии Flyer Award 2018 в Шанхае, сообщили в авиакомпании.
В авикомпаниии пояснили, что «Аэрофлот» удержал топовую позицию благодаря высокому качеству сервиса, доступным тарифам и удобным стыковкам в базовом аэропорту Шереметьево — участнике программы China Friendly.
«Аэрофлот продолжит наращивать свои усилия в Китае, в том числе за счет стимулирования туристического потока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву», — отметил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
Маршрутная сеть «Аэрофлота» включает четыре ключевых пункта в Китае — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу.
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