«Аэрофлот» второй раз стал самой любимой иностранной авиакомпанией Китая 

«Аэрофлот» второй раз подряд признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае. Это звание было присвоено «Аэрофлоту» на церемонии награждения премии Flyer Award 2018 в Шанхае, сообщили в авиакомпании.
В авикомпаниии пояснили, что «Аэрофлот» удержал топовую позицию благодаря высокому качеству сервиса, доступным тарифам и удобным стыковкам в базовом аэропорту Шереметьево — участнике программы China Friendly.
«Аэрофлот продолжит наращивать свои усилия в Китае, в том числе за счет стимулирования туристического потока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву», — отметил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.