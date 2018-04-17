Аэрофлот второй раз подряд признан в Китае любимой иностранной авиакомпанией

Конкурс проходит при поддержке Управления гражданской авиации Китая (СААС), китайского государственного информационного агентства «Синьхуа» и ведущего отраслевого журнала China Aviation Magazine. Лучшие из лучших в сфере путешествий определяются экспертным жюри, а также в результате голосования часто летающих пассажиров.

Престижной наградой традиционно отмечаются самые достойные представители глобальной туристической отрасли, которые работают на динамично развивающемся китайском рынке. Среди победителей разных лет — ведущие мировые перевозчики и авиакомпании с высшим международным уровнем сервиса — «пять звезд» от консалтинговой компании Skytrax.

Аэрофлот удержал топовую позицию в конкурентном соревновании за титул «любимой иностранной авиакомпании» Flyer Award благодаря высокому качеству сервиса, доступным тарифам и удобным стыковкам в базовом аэропорту Шереметьево — участнике программы China Friendly.

"Признание Аэрофлота любимой иностранной авиакомпанией Китая второй год подряд — знаковое достижение для нас как глобальной компании, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев . — Это очередное подтверждение эффективности нашей стратегии в Китае — ключевом для нас рынке. Мы рады, что китайские пассажиры по достоинству оценивают премиальный уровень нашего продукта и выбирают нас для своих путешествий в Россию и по всему миру. Аэрофлот продолжит наращивать свои усилия в Китае, в том числе за счет стимулирования туристического потока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву . Мы гордимся нашим вкладом в развитие российско-китайского экономического сотрудничества в рамках стратегического взаимодействия двух великих держав".

Гонконг и Удобная маршрутная сеть Аэрофлота включает четыре ключевых пункта в Китае — Пекин, Шанхай Гуанчжоу . Аэрофлот постоянно развивает спектр услуг, ориентированных на китайский рынок. Летом 2017 года ведущий российский перевозчик заключил соглашение о партнерстве с Alipay — самой популярной в Китае платежной системой.

На китайском языке работает интернет-сайт Аэрофлота. Для максимального комфорта пассажиров из Поднебесной на борту Аэрофлота предлагается карта меню и система развлечений на китайском языке. Оповещение на борту также идет на китайском языке, а в меню доступен специальный «азиатский сет».