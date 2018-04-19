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Трамп пообещал добиваться освобождения похищенных КНДР японцев
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Трамп пообещал добиваться освобождения похищенных КНДР японцев 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: Newsru.com
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал добиваться освобождения граждан Японии, которые были похищены КНДР.
"Мы будем очень усердно работать по этому вопросу, будем усердно работать, чтобы попытаться вернуть этих людей домой", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Он заявил, что для него этот вопрос важен потому, что он важен для Абэ.
По данным правительства Японии, спецслужбы КНДР в 1970-1980-е годы похищали граждан Японии, которых в Пхеньяне использовали для обучения северокорейских разведчиков и преподавания японского языка. Правительство Японии признает похищение 17 человек, хотя есть предположения, что похищенных могло быть намного больше. Правительство КНДР признало, что на его территории находятся или находились 13 из исчезнувших японцев.
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 Ещё 4 источника 
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