Трутнев: реализация проекта «Хасан-Раджин» зависит от ситуации на Корейском полуострове

Проект восстановления железной дороги от станции Хасан ( РФ ) до порта Раджин (КНДР) реализовали в 2008-2014 годах совместным предприятием с участием РЖД , объем инвестиций составил 10,6 млрд рублей. Ранее посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщил, что экспорт российского угля через Раджин прекратился, несмотря на специальные исключения, предусмотренные резолюциями Совбеза ООН

Реализация этого проекта обсуждалась 13 апреля в Москве Юрием Трутневым и министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Мы рассматривали развитие проекта в логике двухстороннего сотрудничества, в логике уменьшения напряженности на Корейском полуострове. И то, как эти проекты будут реализовываться, напрямую связано с международной обстановкой, с позицией Южной Кореи, Северной Кореи, с тем, как они будут общаться друг с другом. Этот вопрос комплексный, его надо решать в политическом аспекте. То, что сегодня происходит, на мой взгляд, контрпродуктивно: объявлены экономические санкции в адрес Северной Кореи, но экономические санкции к развитию дружбы и сотрудничества еще никогда не приводили", — сообщил полпред.

Пропускная способность участка Хасан — Раджин и терминала в порту Раджин составляет 5 млн тонн грузов в год. Терминал открылся в июле 2014 года, в 2016 году сообщалось, что в качестве пилотного проекта осуществлялась отправка морским путем российского угля из Раджина в Южную Корею.