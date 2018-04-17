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Трутнев: реализация проекта «Хасан-Раджин» зависит от ситуации на Корейском полуострове
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Трутнев: реализация проекта «Хасан-Раджин» зависит от ситуации на Корейском полуострове 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Реализация инфраструктурного транспортного проекта «Хасан-Раджин» зависит от международной ситуации на Корейском полуострове, от диалога Республики Корея и КНДР, заявил журналистам во вторник во Владивостоке заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Проект восстановления железной дороги от станции Хасан (РФ) до порта Раджин (КНДР) реализовали в 2008-2014 годах совместным предприятием с участием РЖД, объем инвестиций составил 10,6 млрд рублей. Ранее посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщил, что экспорт российского угля через Раджин прекратился, несмотря на специальные исключения, предусмотренные резолюциями Совбеза ООН.
Реализация этого проекта обсуждалась 13 апреля в Москве Юрием Трутневым и министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
"Мы рассматривали развитие проекта в логике двухстороннего сотрудничества, в логике уменьшения напряженности на Корейском полуострове. И то, как эти проекты будут реализовываться, напрямую связано с международной обстановкой, с позицией Южной Кореи, Северной Кореи, с тем, как они будут общаться друг с другом. Этот вопрос комплексный, его надо решать в политическом аспекте. То, что сегодня происходит, на мой взгляд, контрпродуктивно: объявлены экономические санкции в адрес Северной Кореи, но экономические санкции к развитию дружбы и сотрудничества еще никогда не приводили", — сообщил полпред.
Пропускная способность участка Хасан — Раджин и терминала в порту Раджин составляет 5 млн тонн грузов в год. Терминал открылся в июле 2014 года, в 2016 году сообщалось, что в качестве пилотного проекта осуществлялась отправка морским путем российского угля из Раджина в Южную Корею.
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