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Весна на Великой китайской стене
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Весна на Великой китайской стене 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.
Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.
Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.
Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.
Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.
Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.
Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.
Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.
Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.
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