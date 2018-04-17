Весна на Великой китайской стене

Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля / Синьхуа / — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай / наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.

Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.

Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.

Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.

Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.

Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.

Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.

Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.

Суйчжун /провинция Ляонин/, 17 апреля /Синьхуа/ — В уезде Суйчжун города Хулудао провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ наступила весна. На фото: участок Великой китайской стены, расположенный на территории уезда.