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Срочно: Республика Корея может направить спецпосланников в КНДР
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Срочно: Республика Корея может направить спецпосланников в КНДР
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Сеул
, 17 апреля /
Синьхуа
/ — Им Чжон Сок, глава администрации
президента
Республики Корея
Мун Чжэ Ина, заявил во вторник, что возможность направления Мун Чжэ Ином своих спецпосланников в
Пхеньян
в преддверии межкорейского саммита, намеченного на конец
апреля, все еще сохраняется. —0—
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