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Срочно: Республика Корея может направить спецпосланников в КНДР
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Срочно: Республика Корея может направить спецпосланников в КНДР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сеул, 17 апреля /Синьхуа/ — Им Чжон Сок, глава администрации
президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, заявил во вторник, что  возможность направления Мун Чжэ Ином своих спецпосланников в  Пхеньян в преддверии межкорейского саммита, намеченного на конец
апреля, все еще сохраняется. —0—
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