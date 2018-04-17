Срочно: Республика Корея может направить спецпосланников в КНДР 

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Новая книга социолога М.Элброу о роли Китая в будущем глобальном мире

Китайский пассажирский самолет совершил незапланированную посадку из-за попытки одного из пассажиров взять в заложники члена экипажа /более подробно/