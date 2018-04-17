Глава Росатома посетит Японию 18 апреля

"Завтра с визитом прибудет глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев", — заявил дипломат.

На прошлой неделе в Токио прошла двухдневная конференция Японского атомно-промышленного форума. Участие в ней принимали около тысячи представителей индустрии и экспертов.

Россию на конференции представляла компания «Русатом оверсиз», входящая в структуру госкорпорации «Росатом» и занимающаяся продвижением ее проектов за рубежом.