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Глава Росатома посетит Японию 18 апреля
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Глава Росатома посетит Японию 18 апреля 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев прибудет с визитом в Японию 18 апреля. Об этом во вторник объявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии Михаил Галузин.
"Завтра с визитом прибудет глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев", — заявил дипломат.
На прошлой неделе в Токио прошла двухдневная конференция Японского атомно-промышленного форума. Участие в ней принимали около тысячи представителей индустрии и экспертов.
Россию на конференции представляла компания «Русатом оверсиз», входящая в структуру госкорпорации «Росатом» и занимающаяся продвижением ее проектов за рубежом.
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