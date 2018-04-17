«Последнее китайское предупреждение»: что означает это выражение

Человеческая история знает множество крылатых фраз, которые со временем обретали свою собственную жизнь. Правда, впоследствии, как правило, забывалось, по какому поводу они были произнесены. Выражение «последнее китайское предупреждение» в этом списке не исключение.

Самое удивительное, что появившееся в Советском Союзе популярное высказывание берёт своё начало в противостоянии Китая с Тайванем в 1950-1960-х годах прошлого века. После окончания Второй мировой войны в Китае образовались два политических лагеря. Во главе одного из них стояла консервативная политическая партия Гоминьдан. Ей руководил активный противник коммунистических идей маршал Чан Кайши, поддерживаемый США . Ему противостояла Коммунистическая партия Китая, лидером которой на тот момент был легендарный Мао Цзэдун. В 1949 году на территории континентальной части Китая к власти пришли коммунисты , а проигравший им политическое сражение Чан Кайши вынужден был эмигрировать на Тайвань. Здесь он возглавил китайское правительство в изгнании. На протяжении нескольких десятилетий Чан Кайши совмещал два высших государственных поста президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами Китайской Республики . До начала 1970-х годов США и крупнейшие страны Запада признавали Чан Кайши как единственного законного правителя Китая, в то время как СССР поддерживал правительство Мао Цзэдуна.

Последнее китайское предупреждение

Между двумя частями, неравномерно разделенного Китая, постоянно происходили многочисленные политические конфликты и боевые столкновения. Власти коммунистического Китая неизменно реагировали на них гневными предупреждениями в адрес Тайваня и США. В свою очередь официальная пропаганда Советского Союза регулярно озвучивала многочисленные китайские предупреждения голосом прославленного диктора всесоюзного радио Юрия Борисовича Левитана . Самое интересное, что каждое из них подавалось как последнее, после которого коммунистический Китай грозил своим противникам применением военной силы. Не удивительно, что граждане Советского Союза, в очередной раз услышав последнее китайское предупреждение, лишь иронично улыбались.

Сколько их может быть?

Давно остались в прошлом военно-политические разногласия между властями Тайваня и континентального Китая, а крылатая фраза, родившаяся в СССР, всё ещё продолжает жить. Как правило, её употребляют, когда один человек угрожает другому некими санкциями, не предполагая вводить их на практике. Такие предупреждения никак не ограничиваются ни в количественном плане, ни временными рамками. Ведь общее число китайских предупреждений, сделанных Китаем США и Тайваню, только к 1964 году перевалило за 900.