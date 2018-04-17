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Горячую линию между лидерами КНДР и Южной Кореи могут открыть на этой неделе
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Горячую линию между лидерами КНДР и Южной Кореи могут открыть на этой неделе 

Говорит Москва 1 час назад
Встреча намечена на 27 апреля и по планам состоится в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова. Саммит будет ещё одним шагом на пути к личным переговорам президентов КНДР и Южной Кореи.
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