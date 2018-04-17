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Криптобиржа Kraken временно прекращает работу в Японии
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Криптобиржа Kraken временно прекращает работу в Японии 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Одна из крупнейших и старейших криптобирж — Kraken — прекращает предоставление всех услуг резидентам Японии на неопределенный срок, говорится в сообщении биржи в Twitter.
Криптобиржа начала предоставлять свои услуги гражданам Японии в октябре 2014 года. «Мы очень сожалеем о том, что приостанавливаем эти долгосрочные отношения, и надеемся возобновить предоставление услуг резидентам Японии в будущем», — говорится в сообщении.
Компания объясняет свое решение финансовыми мотивами. «На данный момент для нас нецелесообразно продолжать предоставлять услуги резидентам Японии. Решение было принято после тщательного анализа и сопоставления выручки и затрат, необходимых для поддержания деятельности в стране», — добавляет Kraken.
Kraken отмечает, что приостановка деятельности в Японии позволит ей выделить средства для улучшения своей работы в других регионах.
Kraken — одна из крупнейших криптобирж, основанная в 2011 году в Сан-Франциско. Данная криптобиржа первой прошла криптографический аудит.
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