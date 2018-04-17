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В Южной Корее надеются, что КНДР пойдет по пути ядерного разоружения
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В Южной Корее надеются, что КНДР пойдет по пути ядерного разоружения 

РИА Новости 29 минут назад
АСТАНА, 17 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая находится в Казахстане с официальным визитом, выразила надежду, что КНДР последует примеру республики в вопросе ядерного разоружения.
После переговоров с главой казахстанского МИД Кайратом Абдрахмановым она подчеркнула, что Казахстан добровольно отказался от ядерного арсенала и выбрал дорогу мира.
"Историю Казахстана нужно рассказывать много раз, особенно в рамках нашей ситуацией с Северной Кореей. Мы пытаемся убедить Северную Корею выбрать тот же путь, что выбрал Казахстан. У нас есть историческая возможность сделать это на ближайшем межкорейском саммите, который пройдет на следующей неделе, также пройдет первая историческая встреча в мае или июне между США и Северной Кореей", — сказала министр.
Она отметила, что Южная Корея будет рассчитывать на поддержку Казахстана в СБ ООН.
В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме этого, лидер КНДР в мае может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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