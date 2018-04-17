На 16-й Азиатской выставке оборонных услуг в Куала-Лумпуре представлена продукция 5 военно-промышленных предприятий из Китая 

Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.
Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.
Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.
Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.
Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.
Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.
Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.
Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.
Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.
Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.
Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.
Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.
Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.
Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.
Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.
Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.