На 16-й Азиатской выставке оборонных услуг в Куала-Лумпуре представлена продукция 5 военно-промышленных предприятий из Китая

Куала-Лумпур , 16 апреля / Синьхуа / — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии

Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.

Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.

Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.

Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.

Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.

Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.

Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.

Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.

Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.

Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.

Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.

Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.

Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.

Куала-Лумпур, 16 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневная 16-я Азиатская выставка оборонных услуг открылась сегодня в столице Малайзии.

Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР отправило в Куала-Лумпур 5 китайских предприятий, которые всесторонне знакомят с достижениями Китая в сфере оборонных услуг.