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Пахотно-посевные работы в уезде Дахуа
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Пахотно-посевные работы в уезде Дахуа 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Дахуа /Гуанси-Чжуанский АР/, 16 апреля /Синьхуа/ — В Дахуа-Яоском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ полным ходом идут весенние пахотно-посевные работы. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Дахуа /Гуанси-Чжуанский АР/, 16 апреля /Синьхуа/ — В Дахуа-Яоском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ полным ходом идут весенние пахотно-посевные работы. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Дахуа /Гуанси-Чжуанский АР/, 16 апреля /Синьхуа/ — В Дахуа-Яоском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ полным ходом идут весенние пахотно-посевные работы. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Дахуа /Гуанси-Чжуанский АР/, 16 апреля /Синьхуа/ — В Дахуа-Яоском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ полным ходом идут весенние пахотно-посевные работы. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
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