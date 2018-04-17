Пахотно-посевные работы в уезде Дахуа 

Уезд Дахуа /Гуанси-Чжуанский АР/, 16 апреля /Синьхуа/ — В Дахуа-Яоском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ полным ходом идут весенние пахотно-посевные работы. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Дахуа /Гуанси-Чжуанский АР/, 16 апреля /Синьхуа/ — В Дахуа-Яоском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ полным ходом идут весенние пахотно-посевные работы. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Дахуа /Гуанси-Чжуанский АР/, 16 апреля /Синьхуа/ — В Дахуа-Яоском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ полным ходом идут весенние пахотно-посевные работы. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Дахуа /Гуанси-Чжуанский АР/, 16 апреля /Синьхуа/ — В Дахуа-Яоском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ полным ходом идут весенние пахотно-посевные работы. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь