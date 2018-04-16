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Япония раскрыла имена членов «Отряда 731» и информацию о них
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Япония раскрыла имена членов «Отряда 731» и информацию о них 

ИА Синьхуа 1 час назад
Токио, 16 апреля /Синьхуа/ — Имена 3607 членов секретного «Отряда 731» императорской армии Японии, известного проведением на тысячах китайских жертв чудовищных экспериментов с бактериологическим и химическим оружием, были раскрыты Национальным архивом Японии. Об этом сегодня сообщил Кацуо Нисияма, почетный профессор Университета медицинских наук Сига.
"Впервые были раскрыты почти все настоящие имена членов отряда. Мы опубликуем их на веб-сайте, чтобы ими можно было воспользоваться для исследования", — сказал Кацуо Нисияма на состоявшейся сегодня пресс-конференции.
Имена работников штаба отряда, а также их звания и другая информация, включая адреса и членов семей содержатся в списке, датированном 1 января 1945 года.
В список входят 52 хирурга, 49 инженеров, 38 медсестер и 1117 военных врачей, действовавших в штабе «Отряда 731».
Данный отряд императорской армии Японии базировался в районе Пинфан города Харбин провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/.
Отряд был создан около 1936 года и проводил на людях эксперименты по вивисекции для тестирования бактериологических и химических бомб, а также занимался другими зверствами. Всего жертвами его «экспериментов» стали 3 тыс. людей, среди которых также были советские люди, монголы, корейцы и солдаты союзников.
Отряд служил секретной военной исследовательской базой Японии в области биологического и химического оружия и являлся руководящим центром японской биологической войны в Китае и Юго-Восточной Азии во время Второй мировой войны. —0—
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