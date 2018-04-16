Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился с министром иностранных дел КНР Ван И

Ван И отметил, что от Синдзо Абэ с прошлого года поступали позитивные сигналы по поводу улучшения китайско-японских отношений, которым китайская сторона уделяла большое внимание. Он выразил надежду, что за счет совместных усилий обеих сторон нынешний визит, который наносится по приглашению японской стороны, станет важным шагом в возврате отношений двух стран в нормальное русло. При улучшении и стабильности китайско-японских отношений стороны смогут более тесно контактировать и вести более широкое сотрудничество, что отвечает взаимным интересам народов двух стран и всех государств региона. С этой целью, сказал китайский министр, необходимо строго соблюдать все принципы, установленные четырьмя китайско-японскими политическими документами, оптимальным образом улаживать чувствительные вопросы, затрагивающие политический фундамент отношений между двумя странами, реализовать консенсус о взаимном партнерстве по сотрудничеству и несоздании угрозы друг для друга. Китайская сторона уделяет большое внимание позитивным высказываниям Синдзо Абэ о строительстве «Пояса и пути», указал Ван И. По его словам, участие японской стороны в совместном строительстве «Пояса и пути» раскроет новые возможности для экономического сотрудничества между Китаем и Японией. Китайская сторона намерена совместно с японской стороной изучать подходящие формы и конкретные пути ее участия. Сторонам необходимо усиливать контакты и координацию, противодействовать протекционизму, поддерживать глобальную систему свободной торговли, ядром которой служит Всемирная торговая организация /ВТО/, формировать мировую экономику открытого типа, сказал глава МИД КНР.

Синдзо Абэ, со своей стороны, сообщил, что японская сторона уделяет большое внимание отношениям с Китаем и намерена использовать 40-летие подписания Японско-китайского договора о мире и дружбе в качестве возможности для продвижения всемерного улучшения отношений двух стран. Японская сторона обратила большое внимание на объявленные председателем КНР Си Цзиньпином на открытии ежегодной сессии Боаоского азиатского форума-2018 новые меры Китая по расширению открытости. Он выразил уверенность, что это пойдет на пользу японско-китайским экономическим связям. Япония уделяет большое внимание правилам ВТО, выступает за урегулирование торгово-экономических вопросов в соответствии с правилами этой организации, отметил Синдзо Абэ.

Стороны обменялись мнениями по обстановке на Корейском полуострове и другим региональным проблемам.

Ван И 15-17 апреля по приглашению японской стороны находится с визитом в Японии. Совместно со своим японским коллегой Таро Коно он председательствовал на четвертом китайско-японском экономическом диалоге на высоком уровне. —0—