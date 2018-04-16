Си Цзиньпин оказался против своего вечного правления

По информации газеты, на последних встречах с иностранными и китайскими чиновниками Си Цзиньпин высказал свое отношение к бессрочному нахождению на посту главы государства. Двое собеседников сообщили изданию, что он был крайне удивлен, когда поднимался такой вопрос. «Председатель сказал, что он лично выступает против, и в мире неправильно истолковали [конституционную] поправку», — рассказал один из источников.

В то же время в ходе встреч китайский лидер не указал, намеревается ли он оставаться на три или более срока на своем посту, в должности генерального секретаря ЦК Коммунистической партии или председателя Центрального военного совета КНР.

В марте в Китае утвердили изменения конституции страны. Депутаты на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа — среди прочего одобрили отмену ограничения на занятие должности председателя КНР и его заместителя. До этого эти посты нельзя было занимать более двух сроков подряд.

В ноябре прошлого года Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК Компартии. Уставом КПК ограничения на занятие высшего партийного поста не предусмотрены.