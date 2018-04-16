Бывшему председателю Комитета по контролю и управлению страховыми операциями КНР  предъявлено обвинение в получении взяток 

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ — Как сообщила в понедельник Верховная народная прокуратура /ВНП/ КНР, бывшему председателю Комитета по контролю и управлению страховыми операциями КНР Сян Цзюньбо предъявлено обвинение в получении взяток.
По поручению ВНП КНР, Народная прокуратура города Чанчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/ предъявила обвинение против Сян Цзюньбо на рассмотрение в чанчжоуском городском Народном суде средней ступени.
Сян Цзюньбо обвиняется в том, что во время работы в Народном банке Китая, Сельскохозяйственном банке Китая и Комитете по контролю и управлению страховыми операциями КНР он злоупотреблял служебным положением в интересах других лиц, за что получил взятки в виде денег и ценностей в особо крупном размере. -0-