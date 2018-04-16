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Бывшему зампредседателя правительства провинции Ганьсу предъявлены обвинения в получении взяток
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Бывшему зампредседателя правительства провинции Ганьсу предъявлены обвинения в получении взяток 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ — Бывшему заместителю председателя народного правительства провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ Юй Хайяню предъявлены обвинения в получении взяток, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР в понедельник.
Соответствующий обвинительный акт представило первое отделение Народной прокуратуры города Чунцин /Юго-Западный Китай/ на рассмотрение в первом городском народном суде средней ступени.
Юй Хайянь обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением в интересах других лиц и получении за это взяток в крупном размере в виде денег и ценностей в то время, когда он занимал различные руководящие должности на Цзюцюаньском сталелитейном комбинате, был начальником Комитета по контролю и управлению госимуществом провинции Ганьсу, зампредседателя правительства провинции Ганьсу, членом Бюро комитета КПК провинции Ганьсу и секретарем комитета КПК города Ланьчжоу, административного центра провинции Ганьсу. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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