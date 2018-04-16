В Токио спустя восемь лет вновь состоялся экономический диалог Китая и Японии

Токио, 16 апреля / Синьхуа / — В понедельник в Токио член Госсовета КНР , министр иностранных дел Ван И и глава МИД Японии Таро Коно совместно председательствовали на четвертом высокоуровневом Китайско-японском экономическом диалоге.

Ван И отметил, что экономический диалог был возобновлен после восьмилетнего перерыва в контексте улучшения отношений между Китаем и Японией, и двустороннее экономическое сотрудничество находится в новых исторических условиях и макросреде, а также стоит на новой отправной точке. В этой связи стороны должны, исходя из стратегической и практической точек зрения, налаживать взаимодействие.

"Две страны должны дорожить тенденцией улучшения отношений, которая была очень нелегко достигнута, обеспечить политический фундамент китайско-японских отношений, следовать принципам взаимной выгоды, обоюдного выигрыша и совместного развития и сосредоточить усилия на повышении качества экономического сотрудничества", — заявил Ван И. Он добавил, что сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь» должно быть плодотворным, стороны должны содействовать процессу экономической интеграции Восточной Азии, ускорить переговоры по соглашениям о зоне свободной торговли между Китаем, Японией и Республикой Корея и всестороннему региональному экономическому партнерству, чтобы приблизить создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.

Глава китайской дипломатии также подчеркнул важность совместно выступать против торгового протекционизма и поддерживать систему многосторонней торговли и продвигать строительство системы открытой мировой экономики.

Таро Коно сообщил, что экономическое сотрудничество служит важной опорой и стимулом межгосударственных отношений. Наступает 40-летие подписания Японско-китайского договора о мире и дружбе, и существуют возможности для всестороннего улучшения и стабильного развития межгосударственных отношений. По его словам, учитывая перемены в экономической ситуации в двух странах и во всем мире, Япония готова вместе с Китаем с нового угла зрения планировать и расширить торгово-экономическое сотрудничество.