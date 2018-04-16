В Китае определили стандарты веса военных

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал 16 апреля три указа, касающиеся пересмотра многих правил в китайской армии (НОАК). Об этом сообщает китайский новостной портал Ecns.cn. Указы вступят в действие с 1 мая.

В новом кодексе поведения указаны стандарты веса военнослужащего, правила пользования мобильными телефонами и интернетом в армии, в том числе и онлайн-магазинами. Кроме того, определены нормативы для повседневной жизни военных, указано, каким образом они должны вести свои финансовые дела.

Также в новых правилах подчеркивается, что именно Компартия КНР — единственный лидер для армии.

Новые постановления также более тщательно регламентируют проведение памятных церемоний памяти павших. В частности, добавлены 14 новых случаев, когда следует отдавать дань памяти военнослужащим, павшим при исполнении долга.

Власти КНР рассчитывают, что новые правила помогут сделать вооруженные силы более лояльными, и в то же время позволят им лучше подготовиться к военным действиям.