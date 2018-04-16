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В Китае определили стандарты веса военных
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В Китае определили стандарты веса военных 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал 16 апреля три указа, касающиеся пересмотра многих правил в китайской армии (НОАК). Об этом сообщает китайский новостной портал Ecns.cn. Указы вступят в действие с 1 мая.
В новом кодексе поведения указаны стандарты веса военнослужащего, правила пользования мобильными телефонами и интернетом в армии, в том числе и онлайн-магазинами. Кроме того, определены нормативы для повседневной жизни военных, указано, каким образом они должны вести свои финансовые дела.
Также в новых правилах подчеркивается, что именно Компартия КНР — единственный лидер для армии.
Новые постановления также более тщательно регламентируют проведение памятных церемоний памяти павших. В частности, добавлены 14 новых случаев, когда следует отдавать дань памяти военнослужащим, павшим при исполнении долга.
Власти КНР рассчитывают, что новые правила помогут сделать вооруженные силы более лояльными, и в то же время позволят им лучше подготовиться к военным действиям.
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