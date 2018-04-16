Индия выразила протест Пакистану из-за недопуска дипломатов к паломникам

Индия выразила Пакистану решительный протест в связи с недавним решением Исламабада не допустить индийских дипломатов к паломникам-сикхам, путешествующим по стране в религиозных целях.

Как сообщили журналистам в МИД страны, в общей сложности 1800 индийских паломников находятся в Пакистане с 12 апреля на основании двустороннего соглашения по обеспечению доступа пилигримов к религиозным святыням.

"В соответствии со стандартной практикой, за посещающими страну паломниками закрепляются сотрудники консульского отдела и службы протокола, которые выполняют свои дежурные обязанности, такие, как оказание помощи при медицинских или семейных обстоятельствах. Тем не менее, в текущем году служащим консульского отдела было отказано в доступе к индийским паломникам-сикхам", — заявили в дипведомстве.

В МИД информировали, что дипломатам не позволили встретить соотечественников, которые 12 апреля прибыли на железнодорожную станцию Вагах. Кроме того, 14 апреля их также не пустили в гурудвару (богослужебное сикхское сооружение — ред.) Панджа-Сахиб в пакистанском городе Хасан-Абдал, где у дипломатов была назначена встреча с этими паломниками.

"Посол Индии в Пакистане, который должен был обратиться с приветствием к согражданам по случаю Вайсакхи (праздник урожая и Нового года, отмечаемый в Пенджабе — ред.) был вынужден вернуться, не встретившись с ними", — указали в МИД.