Министр экономики Японии планирует посетить РФ в мае

ТОКИО, 16 апреля. / ТАСС /. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также курирует развитие экономических отношений с РФ , намеревается посетить Россию в мае. Об этом он сам заявил в понедельник в Токио перед началом переговоров с министром транспорта РФ Максимом Соколовым

"В мае открывается петербургский экономический форум, в котором Япония принимает участие в качестве страны-гостя. В этом же месяце пройдет открытие года культуры России в Японии и Японии в России. Если позволят обстоятельства, я хотел бы посетить оба этих мероприятия вместе с премьер-министром Синдзо Абэ ", — заявил он.

Глава японского экономического ведомства также подчеркнул, что последние два года экономические отношения между Россией и Японией активно развиваются благодаря плану из 8 пунктов, который предложил премьер-министр Абэ, и осуществление которого курирует Хиросигэ Сэко.

Максим Соколов, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между РФ и Японией. «Надеюсь, что установившееся сотрудничество в области двусторонних отношений, в том числе транспорта, будет только укрепляться», — подчеркнул он.