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Министр экономики Японии планирует посетить РФ в мае
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Министр экономики Японии планирует посетить РФ в мае 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также курирует развитие экономических отношений с РФ, намеревается посетить Россию в мае. Об этом он сам заявил в понедельник в Токио перед началом переговоров с министром транспорта РФ Максимом Соколовым.
"В мае открывается петербургский экономический форум, в котором Япония принимает участие в качестве страны-гостя. В этом же месяце пройдет открытие года культуры России в Японии и Японии в России. Если позволят обстоятельства, я хотел бы посетить оба этих мероприятия вместе с премьер-министром Синдзо Абэ", — заявил он.
Глава японского экономического ведомства также подчеркнул, что последние два года экономические отношения между Россией и Японией активно развиваются благодаря плану из 8 пунктов, который предложил премьер-министр Абэ, и осуществление которого курирует Хиросигэ Сэко.
Максим Соколов, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между РФ и Японией. «Надеюсь, что установившееся сотрудничество в области двусторонних отношений, в том числе транспорта, будет только укрепляться», — подчеркнул он.
В последнее два года заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.
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