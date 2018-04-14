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Посольство КНР предостерегло китайских граждан от посещения Сирии в ближайшее время
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Посольство КНР предостерегло китайских граждан от посещения Сирии в ближайшее время 

ИА Синьхуа 14 апреля 2018
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — Китайское посольство в Сирии в пятницу в своем сообщении вновь напомнило китайским гражданам и туристическим агентствам о необходимости воздержатся в ближайшее время от посещения Сирии или организации туристических поездок граждан КНР в эту страну.
В сообщении говорится, что в последнее время в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска произошла «предполагаемая химическая атака», а США и некоторые другие страны угрожают нанесением военных ударов по Сирии. В районах, находящихся под контролем сирийского правительства, часто происходят террористические нападения, похищения и вооруженные ограбления. Ситуация в области безопасности в Сирии остается сложной и опасной.
В связи с этим МИД Китая и посольство КНР в Сирии вновь предостерегли китайских граждан от посещения Сирии в ближайшее время, призвав китайских граждан и китайские учреждения в этой стране пристально следить за развитием ситуации в области безопасности, усилить охрану собственной безопасности, подготовиться к чрезвычайным случаям, держаться в стороне от военных объектов и мест скопления людей. —0—
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