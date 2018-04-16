Китай в первой половине 2018 года запустит новый метеоспутник серии «Фэнъюнь II»

ШАНХАЙ , 16 апреля. / ТАСС /. Китай в первой половине 2018 года намерен вывести на орбиту новый метеорологический спутник серии «Фэнъюнь II». Как сообщает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию, запуск состоится с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

Аппарат «Фэнъюнь II 09» пополнит группировку уже работающих на орбите китайских спутников данной серии. Он будет собирать метеорологические, морские и гидрологические данные для прогнозирования погодных условий в Китае и соседних регионах.

"Фэнъюнь" — метеорологические спутники дистанционного зондирования Земли. Аппараты серий «Фэнъюнь I» и «Фэнъюнь III» работают на полярной орбите, а «Фэнъюнь II» и «Фэнъюнь IV» — на геостационарной.