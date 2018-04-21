Ещё
Более 40 процентов добытого в Монголии угля экспортировано в Китай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 40 процентов добытого в Монголии угля экспортировано в Китай 

ИА Синьхуа 21 апреля 2018
Фото: ИА Regnum
Улан-Батор, 21 апреля /Синьхуа/ — Более 40 процентов добытого в январе-апреле 2018 года монгольского угля были через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод» отправлены в Китай. Об этом сегодня говорится в сообщении администрации монгольского погранпункта Гашуунсухайт.
В результате открытия новых маршрутов транспортировки угля и увеличения пропускной способности на КПП «Ганцмод», возникшая на КПП «Гашуунсухайт» длинная очередь груженых углем фур сократилась более чем на 50 км.
На сегодняшний день через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод» в день выезжают от 830 до 1012 фур. В результате этого, у монгольских угледобывающих компаний на территории месторождения Tavan Tolgoi появилась возможность в нормальном режиме продолжать поставки угля в КНР.
Тем временем специалисты отмечают, что если погранпунктам «Гашуунсухайт-Ганцмод» будет присвоен международный статус, то экспорт угля из Монголии в Китай достигнет 30 млн тонн. Отметим, что более 80 процентов высококачественного коксующегося угля, экспортируемого через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод», поставляется на сталелитейные предприятия КНР. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Си Цзиньпин обозначил план развития мощи Китая в киберпространстве Число погибших от взрыва в афганской столице достигло 57 человек Китай призвал Австралию прислушиваться к голосу других стран
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России165
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США331
Позиция главы МИД ФРГ по России возмутила его партию20
Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию163
Масляков резко пригрозил Светлакову258
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение