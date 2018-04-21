Более 40 процентов добытого в Монголии угля экспортировано в Китай

Улан-Батор , 21 апреля / Синьхуа / — Более 40 процентов добытого в январе-апреле 2018 года монгольского угля были через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод» отправлены в Китай . Об этом сегодня говорится в сообщении администрации монгольского погранпункта Гашуунсухайт.

В результате открытия новых маршрутов транспортировки угля и увеличения пропускной способности на КПП «Ганцмод», возникшая на КПП «Гашуунсухайт» длинная очередь груженых углем фур сократилась более чем на 50 км.

На сегодняшний день через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод» в день выезжают от 830 до 1012 фур. В результате этого, у монгольских угледобывающих компаний на территории месторождения Tavan Tolgoi появилась возможность в нормальном режиме продолжать поставки угля в КНР.