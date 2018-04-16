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Разноцветное море тюльпанов в Яньчэне
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Разноцветное море тюльпанов в Яньчэне 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Яньчэн /пров. Цзянсу/, 15 апреля /Синьхуа/ — Более 30 млн тюльпанов пышно цветут в эти дни в ландшафтном парке «Хэлань хуахай» /"Море голландских цветов"/ в районе Дафэн городского округа Яньчэн провинции Цзянсу /Восточный Китай/. (Синьхуа)
Яньчэн /пров. Цзянсу/, 15 апреля /Синьхуа/ — Более 30 млн тюльпанов пышно цветут в эти дни в ландшафтном парке «Хэлань хуахай» /"Море голландских цветов"/ в районе Дафэн городского округа Яньчэн провинции Цзянсу /Восточный Китай/. (Синьхуа)
Яньчэн /пров. Цзянсу/, 15 апреля /Синьхуа/ — Более 30 млн тюльпанов пышно цветут в эти дни в ландшафтном парке «Хэлань хуахай» /"Море голландских цветов"/ в районе Дафэн городского округа Яньчэн провинции Цзянсу /Восточный Китай/. (Синьхуа)
Яньчэн /пров. Цзянсу/, 15 апреля /Синьхуа/ — Более 30 млн тюльпанов пышно цветут в эти дни в ландшафтном парке «Хэлань хуахай» /"Море голландских цветов"/ в районе Дафэн городского округа Яньчэн провинции Цзянсу /Восточный Китай/. (Синьхуа)
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