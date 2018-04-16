Разноцветное море тюльпанов в Яньчэне

Яньчэн /пров. Цзянсу/, 15 апреля / Синьхуа / — Более 30 млн тюльпанов пышно цветут в эти дни в ландшафтном парке «Хэлань хуахай» /"Море голландских цветов"/ в районе Дафэн городского округа Яньчэн провинции Цзянсу /Восточный Китай/. (Синьхуа)

Яньчэн /пров. Цзянсу/, 15 апреля /Синьхуа/ — Более 30 млн тюльпанов пышно цветут в эти дни в ландшафтном парке «Хэлань хуахай» /"Море голландских цветов"/ в районе Дафэн городского округа Яньчэн провинции Цзянсу /Восточный Китай/. (Синьхуа)

Яньчэн /пров. Цзянсу/, 15 апреля /Синьхуа/ — Более 30 млн тюльпанов пышно цветут в эти дни в ландшафтном парке «Хэлань хуахай» /"Море голландских цветов"/ в районе Дафэн городского округа Яньчэн провинции Цзянсу /Восточный Китай/. (Синьхуа)

Яньчэн /пров. Цзянсу/, 15 апреля /Синьхуа/ — Более 30 млн тюльпанов пышно цветут в эти дни в ландшафтном парке «Хэлань хуахай» /"Море голландских цветов"/ в районе Дафэн городского округа Яньчэн провинции Цзянсу /Восточный Китай/. (Синьхуа)