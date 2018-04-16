/ФОТО/ Открытие 8-го Пекинского международного кинофестиваля 

Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. -0— Фотографии Синьхуа
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)