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/ФОТО/ Открытие 8-го Пекинского международного кинофестиваля
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/ФОТО/ Открытие 8-го Пекинского международного кинофестиваля 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. -0— Фотографии Синьхуа
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — 8-й Пекинский международный кинофестиваль открылся сегодня в экспоцентре «Яньциху» в районе Хуайжоу китайской столицы. (Синьхуа)
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