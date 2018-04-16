Строящаяся высоковольтная ЛЭП Чанцзи — Гуцюань успешно преодолела Янцзы

Уху /пров. Аньхой/, 15 апреля / Синьхуа / — В поселке Гаогоу уезда Увэй провинции Аньхой /Восточный Китай/ сегодня был натянут последний провод линии электропередачи /ЛЭП/ сверхвысокого напряжения над рекой Янцзы. ЛЭП постоянного тока напряжением 1100 кВ от подстанции «Чжуньдун» в Чанцзи /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай / до подстанции «Ваньнань» в Гуцюане /провинция Аньхой/ строится в рамках проекта поставок электроэнергии с запада на восток Китая и по напряжению относится к самому высокому классу. (Синьхуа/Го Чэнь)

Уху /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В поселке Гаогоу уезда Увэй провинции Аньхой /Восточный Китай/ сегодня был натянут последний провод линии электропередачи /ЛЭП/ сверхвысокого напряжения над рекой Янцзы. ЛЭП постоянного тока напряжением 1100 кВ от подстанции «Чжуньдун» в Чанцзи /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ до подстанции «Ваньнань» в Гуцюане /провинция Аньхой/ строится в рамках проекта поставок электроэнергии с запада на восток Китая и по напряжению относится к самому высокому классу. (Синьхуа/Го Чэнь)

Уху /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В поселке Гаогоу уезда Увэй провинции Аньхой /Восточный Китай/ сегодня был натянут последний провод линии электропередачи /ЛЭП/ сверхвысокого напряжения над рекой Янцзы. ЛЭП постоянного тока напряжением 1100 кВ от подстанции «Чжуньдун» в Чанцзи /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ до подстанции «Ваньнань» в Гуцюане /провинция Аньхой/ строится в рамках проекта поставок электроэнергии с запада на восток Китая и по напряжению относится к самому высокому классу. (Синьхуа/Го Чэнь)

Уху /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В поселке Гаогоу уезда Увэй провинции Аньхой /Восточный Китай/ сегодня был натянут последний провод линии электропередачи /ЛЭП/ сверхвысокого напряжения над рекой Янцзы. ЛЭП постоянного тока напряжением 1100 кВ от подстанции «Чжуньдун» в Чанцзи /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ до подстанции «Ваньнань» в Гуцюане /провинция Аньхой/ строится в рамках проекта поставок электроэнергии с запада на восток Китая и по напряжению относится к самому высокому классу. (Синьхуа/Го Чэнь)

Уху /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В поселке Гаогоу уезда Увэй провинции Аньхой /Восточный Китай/ сегодня был натянут последний провод линии электропередачи /ЛЭП/ сверхвысокого напряжения над рекой Янцзы. ЛЭП постоянного тока напряжением 1100 кВ от подстанции «Чжуньдун» в Чанцзи /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ до подстанции «Ваньнань» в Гуцюане /провинция Аньхой/ строится в рамках проекта поставок электроэнергии с запада на восток Китая и по напряжению относится к самому высокому классу. (Синьхуа/Го Чэнь)