В Китае открывается сайт для информирования о шпионаже

Пекин, 15 апреля / Синьхуа / — Китайская общественность с сегодняшнего дня сможет информировать об угрозах для государственной безопасности через интернет-сайт.

Cайт www.12339.gov.cn находится в ведении Министерства государственной безопасности КНР и открыт для организаций и лиц, обладающих информацией о деятельности, наносящей ущерб национальной безопасности, включая шпионаж, говорится в заявлении министерства.

Министерство обязалось защищать личные данные информаторов, которые будут получать вознаграждение в случае предоставления правдивой информации и привлекаться к ответственности за умышленное предоставление ложной информации, сообщается в заявлении.