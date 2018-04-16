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В Китае открывается сайт для информирования о шпионаже
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В Китае открывается сайт для информирования о шпионаже 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — Китайская общественность с сегодняшнего дня сможет информировать об угрозах для государственной безопасности через интернет-сайт.
Cайт www.12339.gov.cn находится в ведении Министерства государственной безопасности КНР и открыт для организаций и лиц, обладающих информацией о деятельности, наносящей ущерб национальной безопасности, включая шпионаж, говорится в заявлении министерства.
Министерство обязалось защищать личные данные информаторов, которые будут получать вознаграждение в случае предоставления правдивой информации и привлекаться к ответственности за умышленное предоставление ложной информации, сообщается в заявлении.
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