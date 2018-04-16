Ван И провел переговоры с министром иностранных дел Японии Таро Коно

Ван И заявил, что китайско-японские отношения в настоящий момент улучшаются, но, вместе с тем, сохраняются некоторые сложные и чувствительные факторы. Этот визит, состоявшийся по инициативе японской стороны, является ответом китайской стороны на позитивную политику Японии в отношении Китая в последнее время. Он выразил надежду, что визит станет важным шагом на пути возвращения межгосударственных отношений в правильное русло, создаст условия и станет подготовкой для дальнейшего взаимодействия стран на высоком уровне, заявил Ван И.

Ван И отметил, что в этом году исполняется 40 лет подписания Китайско-японского договора о мире и дружбе. Стороны должны продвигать устойчивое и долгосрочное развитие двусторонних отношений в правильном направлении.