Ким Чен Ын встретился с заведующим Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао 

Пхеньян, 15 апреля /Синьхуа/ — Председатель Трудовой партии Кореи /ТПК/, председатель Комитета по государственным делам КНДР Ким Чен Ын сегодня в штаб-квартире ЦК ТПК встретился с заведующим Отделом международных связей ЦК КПК, главой делегации китайской художественной труппы Сун Тао.
Ким Чен Ын сообщил, что в ходе недавнего исторического визита в Китай у него состоялись весьма значимые и продолжительные переговоры и общение с генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином, были достигнуты важные консенсусы, получены крупные результаты.
По его словам, в важный момент, когда дружеские отношения КНДР с Китаем выходят на новые и еще более высокие ступени, направление Си Цзиньпином в КНДР высокой по уровню и крупной по масштабу делегации художественной труппы Китая с Сун Тао во главе в полной мере воплотило повышенное внимание Си Цзиньпина к реализации достигнутых консенсусов, а также дружеские чувства к народу КНДР.
Ким Чен Ын выразил надежду, что это станет возможностью для укрепления фундамента дружбы между народами двух стран, совместного написания новой главы в дружбе КНДР и Китая.
Сун Тао сообщил, что Си Цзиньпин и Ким Чен Ын осуществили историческую встречу в Пекине, достигли важных консенсусов, открыли новую главу в отношениях Китая и КНДР.
По словам Сун Тао, целями его нынешнего визита во главе делегации китайской художественной труппы на художественный фестиваль в КНДР является реализация достигнутых верховными лидерами КПК и ТПК важных консенсусов, развитие дружбы Китая и КНДР, продвижение межпартийного обмена и сотрудничества, содействие обмену в области культуры и искусства. Китайская художественная труппа с момента прибытия в Пхеньян получила искренний, теплый и внимательный прием от северокорейской стороны, в полной мере ощутила повышенное внимание к отношениям между Китаем и КНДР со стороны Ким Чен Ына, партии и народа КНДР, дружеские чувства по отношению к Си Цзиньпину, партии и народу Китая.
Стороны обменялись мнениями по укреплению межпартийных и межгосударственных контактов и сотрудничества, а также по представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам.
Ким Чен Ын сообщил, что в ходе визита в Китай он своими глазами видел изумительные успехи Китая в развитии, испытал искреннюю радость за братский китайский народ. Он отметил, что надеется изучить и заимствовать опыт КПК, всемерно укрепить обмен и сотрудничество между двумя партиями и двумя странами во всех сферах.
Сун Тао сообщил, что поддержание, укрепление и развитие отношений Китая с КНДР является твердым и непреклонным курсом китайской партии и правительства. Китайская сторона рассчитывает совместно с северокорейской стороной претворить в жизнь и реализовать важные консенсусы верховных лидеров двух партий, совместно делать вклад в содействие непрерывному развитию отношений Китая и КНДР, наращивание благосостояния народов двух стран, поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове. —0—