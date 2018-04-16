Ким Чен Ын встретился с заведующим Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао

Ким Чен Ын сообщил, что в ходе недавнего исторического визита в Китай у него состоялись весьма значимые и продолжительные переговоры и общение с генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином , были достигнуты важные консенсусы, получены крупные результаты.

По его словам, в важный момент, когда дружеские отношения КНДР с Китаем выходят на новые и еще более высокие ступени, направление Си Цзиньпином в КНДР высокой по уровню и крупной по масштабу делегации художественной труппы Китая с Сун Тао во главе в полной мере воплотило повышенное внимание Си Цзиньпина к реализации достигнутых консенсусов, а также дружеские чувства к народу КНДР.

Ким Чен Ын выразил надежду, что это станет возможностью для укрепления фундамента дружбы между народами двух стран, совместного написания новой главы в дружбе КНДР и Китая.

Сун Тао сообщил, что Си Цзиньпин и Ким Чен Ын осуществили историческую встречу в Пекине, достигли важных консенсусов, открыли новую главу в отношениях Китая и КНДР.

По словам Сун Тао, целями его нынешнего визита во главе делегации китайской художественной труппы на художественный фестиваль в КНДР является реализация достигнутых верховными лидерами КПК и ТПК важных консенсусов, развитие дружбы Китая и КНДР, продвижение межпартийного обмена и сотрудничества, содействие обмену в области культуры и искусства. Китайская художественная труппа с момента прибытия в Пхеньян получила искренний, теплый и внимательный прием от северокорейской стороны, в полной мере ощутила повышенное внимание к отношениям между Китаем и КНДР со стороны Ким Чен Ына, партии и народа КНДР, дружеские чувства по отношению к Си Цзиньпину, партии и народу Китая.

Стороны обменялись мнениями по укреплению межпартийных и межгосударственных контактов и сотрудничества, а также по представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам.

Ким Чен Ын сообщил, что в ходе визита в Китай он своими глазами видел изумительные успехи Китая в развитии, испытал искреннюю радость за братский китайский народ. Он отметил, что надеется изучить и заимствовать опыт КПК, всемерно укрепить обмен и сотрудничество между двумя партиями и двумя странами во всех сферах.

Сун Тао сообщил, что поддержание, укрепление и развитие отношений Китая с КНДР является твердым и непреклонным курсом китайской партии и правительства. Китайская сторона рассчитывает совместно с северокорейской стороной претворить в жизнь и реализовать важные консенсусы верховных лидеров двух партий, совместно делать вклад в содействие непрерывному развитию отношений Китая и КНДР, наращивание благосостояния народов двух стран, поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове. —0—