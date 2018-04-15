В Ухане прошел марафон-2018

Ухань, 15 апреля / Синьхуа / — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай / прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.

Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.

Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.

Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.

Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.

Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.

Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.

Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.