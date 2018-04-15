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В Ухане прошел марафон-2018
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В Ухане прошел марафон-2018 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.
Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.
Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.
Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.
Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.
Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.
Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.
Ухань, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ прошел марафон-2018. В мероприятии приняли участие около 24 тыс. китайских и зарубежных любителей бега.
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