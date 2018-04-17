Зачем Синдзо Абэ отправился на встречу с Трампом во Флориде

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ был первым зарубежным лидером, встретившимся с президентом США Дональдом Трампом еще до его инаугурации. Спустя полтора года после этого рандеву в Белом доме уверяют, что отношения Вашингтона и Токио еще никогда не находились на столь высоком уровне. Однако переговоры в поместье Мар-а-Лаго предстоят сложные: на повестке и внешняя торговля, и военная безопасность, и удерживаемые в КНДР японские граждане.

Смена подхода

Еще совсем недавно Япония занимала исключительно жесткую позицию по ракетно-ядерной программе КНДР. В феврале Синдзо Абэ, несмотря на уже наметившееся потепление между Пхеньяном Сеулом после примирительного новогоднего обращения Ким Чен Ына , заявил, что «диалог ради диалога» с лидером КНДР не имеет смысла.

А на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином японский премьер призывал Сеул в кратчайшие сроки возобновить совместные с США военные учения. Мун Чжэ Ин от этого отказался, а представитель его администрации даже назвал просьбу Абэ «вмешательством во внутренние дела» республики.

Но после того, как Дональд Трамп объявил о своей готовности к встрече с северокорейским лидером, позиция Токио изменилась. Оставаться в стороне от процесса разрешения кризиса на Корейском полуострове Япония не желает, поэтому уже в марте Абэ заявил, что не исключает возможности организации трехсторонней встречи с участием Трампа и Ким Чен Ына.

"Если я буду там присутствовать, то это будет трехсторонний саммит, однако от Северной Кореи такого предложения не поступало, и поэтому такие переговоры в нынешней ситуации осуществить сложно", — сказал японский премьер-министр.

Абэ на саммит так и не пригласили, поэтому во время визита в США премьер попросит у Трампа поднять на встрече с лидером КНДР волнующие Японию темы.

Ракеты

"С точки зрения Японии нет никакого смысла в уничтожении Северной Кореей только межконтинентальных баллистических ракет. Она должна избавиться также и от ракет малой и средней дальности, которые угрожают нашей стране. Этот вопрос я также хотел бы обсудить с президентом Трампом", — заявил Синдзо Абэ 9 апреля на заседании парламента.

Как заявлял хозяин Белого дома в январе, у КНДР еще нет межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной достичь США.

При этом в Пхеньяне рассказали о создании полноценных ракетно-ядерных сил еще в ноябре прошлого года, сразу после испытания МБР «Хвасон-15», в зоне поражения которой находится вся территория американского государства.

Северокорейские ракеты малой и средней дальности угрожают в первую очередь Республике Корея и Японии, а не США. Поэтому Трамп, как рассказал Reuters неназванный член правящей японской Либерально-демократической партии (ЛДП), может попросить у Абэ пойти на уступки в торговле, чтобы донести до Ким Чен Ына позицию Токио.

Похищенные граждане

Еще одна тема переговоров в Мар-а-Лаго — удерживаемые в КНДР японские граждане. «Я клянусь приложить все силы для того, чтобы этот вопрос был поднят на встрече лидеров США и Северной Кореи», — заявил премьер-министр 25 марта.

Похищения японских граждан северокорейской разведкой в 1970-е и 1980-е годы — одна из самых болезненных тем в отношениях между Токио и Пхеньяном, не поддерживающих официальных дипломатических связей. Пхеньян признал факт похищения 13 граждан Японии в 2002 году и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направили останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В 2014 году правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, но Пхеньян объявил о роспуске специально созданной для этого комиссии после ужесточения Японией односторонних санкций против КНДР в ответ на ракетные пуски и ядерные испытания.

Нюансы торговли

Как заявил в апреле генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, Токио в первую очередь концентрируется на скорейшем вступлении в силу ТТП-11 — соглашения по Транстихоокеанскому партнерству с участием 11 стран без США. При этом министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги заявил, что тема ТТП будет затронута в Мар-а-Лаго.

США отказались от участия в зоне свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий еще в январе 2017 года, но в апреле Белый дом отметил, что все еще изучает идею возвращения в ТТП в случае, если Вашингтону удастся договориться о «более выгодной сделке».

"Присоединимся к ТТП только если сделка будет значительно лучше, чем та, которую предложили [бывшему американскому] президенту [Бараку] Обаме. У нас уже есть двухсторонние сделки с шестью из одиннадцати стран ТТП, и мы работаем над заключением соглашения с крупнейшей из них — Японией, от которой на протяжении многих лет сильно страдала наша торговля!" — написал Трамп в Twitter 13 апреля, за четыре дня до прибытия Абэ в США.

Как сообщает The Japan Times, пошлины также станут одной из важнейших тем переговоров двух лидеров во Флориде. США уже ввели новые импортные пошлины на сталь и алюминий в марте, при этом Япония от выплат таможенных сборов не освобождена.

Тем временем для японского премьера достижение договоренности с Вашингтоном особенно важно на фоне снижения собственной популярности на родине. Лишь 26,7% японцев одобряют деятельность Абэ на посту премьер-министра из-за многочисленных скандалов.