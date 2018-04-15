Япония и КНР договорились проработать возможность обмена визитами Абэ и Си Цзиньпина

"Мы договорились обязательно провести обмены на высшем уровне", — приводит его слова газета Nikkei. Предполагается, что первой станет поездка Абэ в Китай, затем Си Цзиньпин, как ожидается, посетит Японию. Обмен визитами приурочен к отмечаемой в этом году 40-летней годовщине подписания Договора о мире и дружбе между Японией и КНР. Абэ и Си Цзиньпин ни разу не проводили переговоров, приуроченных к официальному визиту.

Касаясь темы проведения трехсторонней встречи представителей руководства Японии, Китая и Южной Кореи , Коно отметил, что «конкретные сроки еще предстоит согласовать с южнокорейской стороной». Ранее агентство Kyodo сообщало, что эти переговоры могут пройти 9 мая в Токио. Китай на подобных встречах представляет премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Кроме того, Коно и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове и, по словам японского министра, «сошлись во мнении о необходимости соблюдать резолюции Совбеза ООН о санкциях» в отношении Пхеньяна

Глава МИД КНР находится с визитом в Японии. В понедельник он во главе китайской делегации примет участие в первом за более чем семь лет раунде двустороннего экономического диалога на высоком уровне, а также встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ.