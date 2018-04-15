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Япония и КНР договорились проработать возможность обмена визитами Абэ и Си Цзиньпина
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Япония и КНР договорились проработать возможность обмена визитами Абэ и Си Цзиньпина 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Япония и Китай проработают возможность организации в течение этого года обмена визитами японского премьер-министра Синдзо Абэ и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в воскресенье заявил журналистам глава МИД Японии Таро Коно по итогам состоявшейся в Токио встречи со своим китайским коллегой Ван И.
"Мы договорились обязательно провести обмены на высшем уровне", — приводит его слова газета Nikkei. Предполагается, что первой станет поездка Абэ в Китай, затем Си Цзиньпин, как ожидается, посетит Японию. Обмен визитами приурочен к отмечаемой в этом году 40-летней годовщине подписания Договора о мире и дружбе между Японией и КНР. Абэ и Си Цзиньпин ни разу не проводили переговоров, приуроченных к официальному визиту.
Касаясь темы проведения трехсторонней встречи представителей руководства Японии, Китая и Южной Кореи, Коно отметил, что «конкретные сроки еще предстоит согласовать с южнокорейской стороной». Ранее агентство Kyodo сообщало, что эти переговоры могут пройти 9 мая в Токио. Китай на подобных встречах представляет премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Кроме того, Коно и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове и, по словам японского министра, «сошлись во мнении о необходимости соблюдать резолюции Совбеза ООН о санкциях» в отношении Пхеньяна.
Глава МИД КНР находится с визитом в Японии. В понедельник он во главе китайской делегации примет участие в первом за более чем семь лет раунде двустороннего экономического диалога на высоком уровне, а также встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ.
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