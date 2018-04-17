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Трамп благословил Северную и Южную Кореи
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Трамп заявил, что одобряет возможные переговоры Южной и Северной Кореи 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что положительно смотрит на возможные встречи представителей Северной и Южной Кореи.
"Северная Корея идет навстречу. Южная Корея планирует встретиться (с Северной Кореей), чтобы понять, могут ли они окончить войну, и я это одобряю", — заключил Трамп перед встречей с японским премьер-министром Синдзо Абэ.
В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме этого, лидер КНДР в мае или июне может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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 Ещё 6 источников 
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