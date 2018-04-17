Премьер Японии отправится в США с официальным визитом

Решение о предстоящей двусторонней встрече на высшем уровне Токио принял в спешке, в основном из-за резкого потепления отношений между КНДР и Республикой Корея и их договоренности провести первый за долгие годы межкорейский саммит, а также из-за возможного беспрецедентного шага Трампа — первым из президентов США пойти на переговоры с лидером КНДР. Япония опасается, что ее интересы останутся за бортом этих переговоров. Это и побудило Абэ срочно направиться в Вашингтон.

Интересы Японии под угрозой

Правительство Японии серьезно беспокоит, что самые насущные для островного государства проблемы: вопрос о японских гражданах, похищенных северокорейской разведкой, и северокорейская программа создания ракет малой и средней дальности, — могут быть проигнорированы как в ходе предстоящих переговоров президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном , так и в ходе потенциальной исторической встречи на высшем уровне между лидерами США и КНДР.

На прошлой неделе министр иностранных дел Японии Таро Коно посетил Южную Корею, чтобы заручиться гарантиями южнокорейской стороны в том, что 27 апреля в ходе переговоров Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном в приграничном Пханмунджоме болезненные для японской стороны вопросы не будут забыты. В Вашингтоне премьер-министр Японии будет добиваться от Трампа точно таких же гарантий.

В Японии осознают, что главной темой потенциальной встречи Трампа и Ким Чен Ына станет возможный отказ Пхеньяна от развития ядерной программы и программы межконтинентальных баллистических ракет. Принимают во внимание в Токио и особенности характера Трампа, который продвигает политику «Америка превыше всего» (America First) и склонен совершать неожиданные даже для политических союзников Вашингтона поступки. Однако Абэ верит, что многие часы, проведенные с Трампом за игрой в гольф, и личные дружеские отношения не позволят американскому президенту забыть о нуждах своего главного тихоокеанского союзника.

Японские аналитики не исключают, что администрация Трампа готова пойти на сделку с Пхеньяном, при которой КНДР откажется от дальнейшего осуществления ракетно-ядерной программы, но при этом сохранит право на разработку ракет малой и средней дальности, способных поражать цели на японской территории. Это создаст серьезную угрозу национальной безопасности Японии. Абэ в США попытается сделать все возможное, чтобы не допустить такого развития событий.

Давление при помощи экономики

Абэ постоянно говорит о том, что ему удалось выстроить доверительные отношения с президентом США, но сам Трамп часто напоминает об огромном дефиците торгового баланса между Японией и США. Включение Японии в список стран, против которых США ввели пошлины на сталь и алюминий, стало шоком для правительства Абэ, а для местных наблюдателей — серьезным поводом задуматься о том, действительно ли между лидерами сложились столь теплые отношения.

В Токио опасаются, что на переговорах в Вашингтоне Трамп попытается вывести на передний план именно экономику и заставить Абэ согласиться на экономические преференции для США со стороны Японии.

Глава японского правительства проведет два непростых дня. Принимая во внимание сильное падение рейтинга поддержки его кабинета министров на фоне многочисленных скандалов, Абэ просто необходимо продемонстрировать конкретные результаты в деле защиты национальных интересов.

В последнее время премьер все больше внимания начал уделять проблеме японских граждан, похищенных северокорейской разведкой в 1970-е годы. Абэ уже несколько раз заверял, что вернет всех пострадавших на родину. Нельзя исключать, что ради выполнения этих обещаний глава японского правительства будет вынужден пойти на определенные экономические жертвы.