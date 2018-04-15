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Ким Чен Ын заявил о готовности углублять сотрудничество КНДР с Китаем
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Ким Чен Ын заявил о готовности углублять сотрудничество КНДР с Китаем 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с начальником отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Сун Тао заявил о готовности углублять сотрудничество с Китаем, назвав свой недавний неофициальный визит в Пекин «историческим», сообщает Центральное телевидение Китая.
Сун Тао в пятницу отправился в КНДР вместе с китайской художественной труппой, которая принимает участие в фестивале искусств «Апрельская весна», приуроченном к главному государственному празднику в Северной Корее — дню рождения Ким Ир Сена.
Встреча состоялась в субботу в Пхеньяне.
"Ким Чен Ын выразил надежду на всестороннее укрепление контактов и сотрудничества во всех сферах между двумя партиями и двумя странами", — готовится в сообщении.
Он также назвал свой неофициальный визит в Китай в конце марта «историческим», в ходе которого провёл «полные смысла» переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам северокорейского лидера, которые приводит телевидение, приезд такой многочисленной художественной труппы во главе с Сун Тао — свидетельство того высокого значения, которое Си Цзиньпин придаёт реализации достигнутого между двумя лидерами консенсуса, и демонстрация его дружественных чувств к северокорейскому народу.
Сун Тао, в свою очередь, выразил готовность китайской стороны делать усилия для продвижения устойчивого развития отношений между Китаем и КНДР в новое время, повышения благосостояния народов двух стран, а также для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове, отмечает телевидение.
Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, дополняется в сообщении.
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