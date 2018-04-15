Ким Чен Ын заявил о готовности углублять сотрудничество КНДР с Китаем

Сун Тао в пятницу отправился в КНДР вместе с китайской художественной труппой, которая принимает участие в фестивале искусств «Апрельская весна», приуроченном к главному государственному празднику в Северной Корее — дню рождения Ким Ир Сена

Встреча состоялась в субботу в Пхеньяне

"Ким Чен Ын выразил надежду на всестороннее укрепление контактов и сотрудничества во всех сферах между двумя партиями и двумя странами", — готовится в сообщении.

Он также назвал свой неофициальный визит в Китай в конце марта «историческим», в ходе которого провёл «полные смысла» переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

По словам северокорейского лидера, которые приводит телевидение, приезд такой многочисленной художественной труппы во главе с Сун Тао — свидетельство того высокого значения, которое Си Цзиньпин придаёт реализации достигнутого между двумя лидерами консенсуса, и демонстрация его дружественных чувств к северокорейскому народу.

Сун Тао, в свою очередь, выразил готовность китайской стороны делать усилия для продвижения устойчивого развития отношений между Китаем и КНДР в новое время, повышения благосостояния народов двух стран, а также для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове, отмечает телевидение.

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, дополняется в сообщении.