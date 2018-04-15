Главы торговых ведомств КНР и Японии договорились усиливать многостороннее сотрудничество

ТАСС , 15 апреля. Глава Минкоммерции Китая Чжун Шань и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко на встрече в Токио в воскресенье выразили обоюдное намерение содействовать сотрудничеству в рамках многосторонних международных форматов. Об этом сообщило китайское торговое ведомство.

"Чжун Шань выступил с инициативой, включающей шесть пунктов, в частности касательно усиления роли многосторонних механизмов сотрудничества и оказания противодействия протекционизму", — отмечается на официальном сайте минкоммерции Китая.

Глава ведомства отметил, что, помимо активизации взаимодействия в данном направлении, Пекин стремится к реализации совместных с Токио проектов в соответствии с концепцией «Один пояс — один путь» (китайской инициативой о создании глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры), к сотрудничеству в сфере инноваций, совместному участию в международных экспортных выставках, а также к кооперации в сфере услуг и формированию трехсторонней зоны свободной торговли с Южной Кореей